В мире выявили более 721 тысячи новых случаев коронавируса за сутки

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за прошедшие сутки в мире выявили 721 398 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, с начала пандемии вирусом заразилось 153,95 миллиона человек.

От коронавируса погиб 11 491 человек. За все время от инфекции погибло 3,22 миллиона граждан.

При этом 55% новых случаев за сутки пришлось на Юго-Восточную Азию, куда организация включает Индию — 400 973 человек. На втором месте расположилась Европа — 132 915. Тройку регионов по случаям заражения замкнули Северная и Южная Америка (123 717).

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что для вакцинации большей части взрослого населения мира в 2022 году потребуется около 45 миллиардов долларов. Он сообщил, что за последние две недели было зафиксировано больше новых случаев коронавирусной инфекции, чем за первые полгода с начала пандемии, несмотря на наличие вакцин.