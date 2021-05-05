В России планируют перевести СИЗО и тюрьмы за пределы городов

Следственные изоляторы и колонии в России планируют перевести за пределы городов. Об этом говорится в Концепции развития уголовно-исполнительной системы (УИС) до 2030 года.

Согласно документу, генеральную схему размещения учреждений УИС планируют разработать с учетом специфики регионов и мнения субъектов России. Кроме того, будет учитываться создание условий для реализации принципа отбывания наказания заключенными в регионах по месту проживания или там, где проживает семья осужденных.

Также к 2024 году планируется ликвидировать 88 учреждений из 900 действующих.

Ранее появилась информация, что согласно Концепции развития УИС до 2030 года, подозреваемым, обвиняемым или заключенным хотят увеличить число свиданий с родными и телефонных звонков. Также планируется оптимизировать перечень разрешенных товаров и продуктов, а также упростить передачу книг. Кроме того, планируется увеличить "приватность" санузлов в тюрьмах.