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В мире5 мая 2021 23:15

Причиной обрушения метромоста в Мехико стал структурный дефект конструкции эстакады

Точную причину трагедии установят сотрудники прокуратуры
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Глава городского управления инфраструктурных проектов и услуг Хесус Эстева рассказал, что причиной трагедии в Мехико, где погибли и пострадали люди при обрушении метромоста, стал дефект конструкции.

- Пока ясно, что это был структурный дефект компонентов конструкции, речь идет о металлических структурах, металлических балках с бетонными частями <...> а также с элементами в верхней части, - рассказал Эстева в интервью телеканалу Televisa.

Однако точную причину ЧП в Мексике должны будут устанавливать представители прокуратуры вместе с экспертами норвежской компании DNV.