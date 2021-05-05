Жительница Горловки попросила СБ ООН остановить агрессию Киева

Жительница поселка Горловка Анна Тув, лишившаяся мужа и 11-летней дочери из-за обстрела со стороны украинских вооруженных сил, на неформальном заседании Совета безопасности ООН призвала участников обсуждения поспособствовать прекращению агрессии со стороны Киева.

По словам женщины, дом ее семьи подвергся артиллерийскому обстрелу 26 мая 2015 года. Кроме погибшего мужа и дочери, множественные осколочные ранения получил двухлетний ребенок, а новорожденный малыш был контужен. Сама Анна из-за этого случая потеряла руку.