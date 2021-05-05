Вакцинация в Абхазии "Спутником V" начнется после 9 мая 2021 года

В Абхазии вакцинация граждан против коронавируса российской вакциной "Спутник V" начнется после 9 мая 2021 года. Об этом рассказал министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия в эфире Абхазского гостелевидения.

В конце апреля туда в качестве помощи республики в борьбе с пандемией было доставлено 6,5 тысячи доз вакцины.

- Эту неделю мы намерены посвятить всем необходимым подготовительным мероприятиям, а уже после праздничных дней, на следующей неделе, начнем кампанию по вакцинации, - сообщил представитель ведомства.

Ранее сайт kp.ru писал, что российские ученые первыми в мире разработали и официально зарегистрировали вакцину от коронавируса. Препарат, получивший название "Спутник V", прошел все необходимые испытания, где доказал свою безопасность для людей и эффективность в борьбе с covid-19. В России, тем временем, продолжается вакцинация граждан.