В Эстонии начались крупнейшие за 25 лет военные учения США

Военные учения Swift Response, которые являются прологом серии крупнейших за 25 лет учений США в Европе Defender Europe, начались в Эстонии в среду, 5 мая. Об этом сообщила пресс-служба главного штаба эстонских Сил обороны.

Отмечается, что Swift Response пройдут на территории 16 европейских странах, участие в них примут порядка 28 тысяч военнослужащих.

- На центральном полигоне Сил обороны состоятся боевые стрельбы 41-й бригады полевой артиллерии армии США из реактивных систем залпового огня MLRS. Пять установок выпустят более десяти ракет,- говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что уже 7 мая военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии Соединённых Штатов будут выполнять десантирование на аэродроме в Нурмси (Ярваской уезд). Затем 8 мая американские войска полетят на вертолетах на Центральный полигон.