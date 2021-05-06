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В мире6 мая 2021 0:33

Власти США выделили Украине с 2014 года более 4,6 миллиарда долларов

49 миллионов из этих средств были направлены американской стороной на борьбу с пандемией коронавируса
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Власти США с 2014 года предоставили Украине в общей сложности более 4,6 миллиарда долларов. Об этом говорится в справке Госдепартамента к визиту американского госсекретаря Энтони Блинкена в Киев 5-6 мая.

В частности, средства были выделены Соединенными Штатами в виде помощи по линии безопасности, а также на борьбу с пандемией коронавируса.

- С 2014 года США предоставили Украине помощь на общую сумму более 4,6 миллиарда долларов. Также мы предоставили три гарантии по суверенным займам на 1 миллиард долларов, - говорится в тексте на сайте Госдепа.