Власти США выделили Украине с 2014 года более 4,6 миллиарда долларов

Власти США с 2014 года предоставили Украине в общей сложности более 4,6 миллиарда долларов. Об этом говорится в справке Госдепартамента к визиту американского госсекретаря Энтони Блинкена в Киев 5-6 мая.

В частности, средства были выделены Соединенными Штатами в виде помощи по линии безопасности, а также на борьбу с пандемией коронавируса.

- С 2014 года США предоставили Украине помощь на общую сумму более 4,6 миллиарда долларов. Также мы предоставили три гарантии по суверенным займам на 1 миллиард долларов, - говорится в тексте на сайте Госдепа.