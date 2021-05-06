Как побороть страх перед вакцинацией при трипанофобии, объяснили врачи

В мире продолжается массовая вакцинация людей против коронавируса. Однако пойти и сделать прививку для некоторых людей осечь сложно. Все дело в том, что лишь вид иглы, мысль об инъекции или даже ожидание укола, безумно пугает желающих сделать прививку.

Чаще всего трипанофобия представляет психологический барьер, расстройство, которое в дальнейшем грозит вызвать тревогу, панику и, как следствие, полный отказ от получения жизненно важных препаратов. Об этом пишут "Известия".

Одним из возможных путей устранения этой боязни является обращение за помощью к психологу.

- Хотя фобия и существует, за лечением пациенты практически не обращаются. За 25 лет практики у меня не было ни одного такого случая, - рассказал врач-психиатр Михаил Тетюшкин.

Также он добавил, что если тревога все же есть, то избавиться от нее можно с помощью транквилизаторов, которые нужно будет принять за час до вакцинации.