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Здоровье6 мая 2021 1:50

Как побороть страх перед вакцинацией при трипанофобии, объяснили врачи

Специалисты рассказали о мерах, которые нужно предпринять, чтобы не бояться игл и уколов
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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В мире продолжается массовая вакцинация людей против коронавируса. Однако пойти и сделать прививку для некоторых людей осечь сложно. Все дело в том, что лишь вид иглы, мысль об инъекции или даже ожидание укола, безумно пугает желающих сделать прививку.

Чаще всего трипанофобия представляет психологический барьер, расстройство, которое в дальнейшем грозит вызвать тревогу, панику и, как следствие, полный отказ от получения жизненно важных препаратов. Об этом пишут "Известия".

Одним из возможных путей устранения этой боязни является обращение за помощью к психологу.

- Хотя фобия и существует, за лечением пациенты практически не обращаются. За 25 лет практики у меня не было ни одного такого случая, - рассказал врач-психиатр Михаил Тетюшкин.

Также он добавил, что если тревога все же есть, то избавиться от нее можно с помощью транквилизаторов, которые нужно будет принять за час до вакцинации.

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