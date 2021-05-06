Жена Билла Гейтса после развода получила ценные бумаги на миллиарды долларов

В день развода с основателем Microsoft Биллом Гейтсом его супруга Мелинда получила ценные бумаги на сумму 1,8 миллиарда долларов. О деталях расторжения брака сообщает Bloomberg.

В отчетах говорится, что Мелинде Гейтс перешли акции Канадской национальной железнодорожной компании на полтора миллиарда долларов, а также ценные бумаги крупнейшего автодилера в США Autonation на 300 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Билл и Мелинда Гейтс после 27 лет брака приняли решение развестись. При этом они сохранили хорошие отношения друг с другом и намерены вместе заниматься делами фонда.

Американский предприниматель и основатель Microsoft Билл Гейтс, чье состояние оценивается в более 130 миллиардов долларов, занимает четвертое место в рейтинге богатейших людей мира по версии журнала Forbes. Что касается Мелинды, то по итогам прошлого года она заняла пятое место в списке самых влиятельных женщин планеты.