В Роспотребнадзоре дали советы по выбору антисептика

Роспотребнадзор рекомендует россиянам выбирать кожные антисептики с государственной регистрацией. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

- Прежде всего нужно проверить наличие государственной регистрации. Все кожные антисептики в РФ обязательно проходят госрегистрацию <...> Ученые тестируют каждое средство на эффективность и безопасность. Если экспертиза пройдена успешно, то оформляется свидетельство о государственной регистрации, которое выдается производителю продукта, - говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.