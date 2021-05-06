Пропавшая полгода назад женщина выжила в палатке, питаясь травой и мхом

Без вести пропавшая больше полугода назад женщина случайно была обнаружена в палаточном лагере Юты полицейскими. Ей удалось выжить, благодаря траве и мху.

25 ноября 2020 года официальные лица лесной службы США, готовящиеся к сезонному закрытию каньона Спаниш-Форк, обнаружили машину на стоянке кемпинга. Там же они нашли походное снаряжение. Детективы и специалисты службы о поиску людей начали поиски хозяйки авто, но так никого не нашли.

Позже у них появились данный, что пропавшая якобы могла находиться в Колорадо. Решив, что автомобиль брошен, полицейские отправили его на спецстоянку, а снаряжение забрали на хранение.

На протяжении нескольких месяцев сотрудники правоохранительных органов и специальные службы по поиску людей пытались найти семью пропавшей женщины и связаться с ней. Затем они узнали, что у этой "потеряшки" могут быть проблемы с психическим здоровьем.

Только 2 мая 2021 года сержант полиции вернулся в Спаниш-Форк для поиска информации, что женщина все еще может находиться в районе каньона. Во время одного из первых проходов дрон, который был запушен в небо для поиска пропавшей с воздуха, разбился, и сержант отправился на его поиски.

Войдя в холмы, он с напарником обнаружил палатку. Сначала она показалась им заброшенной, но внутри нее они обнаружили беспомощную 47-летнюю женщину. С момента пропажи она сильно похудела и была слабой. Ей удалось выжить только благодаря тому, что она ела траву и мох, и пила воду из горной реки. Теперь следователи не исключают, что женщина сознательно ушла в те края.

- Мы намерены прояснить, что, хотя многие люди могут решить не жить в тех условиях, в которых жила эта женщина, она ничего не сделала против закона, - заявили местные чиновники. Однако после такого выживания женщину хотят отправить в больницу для оценки психического здоровья, сообщает Вreaking 911.