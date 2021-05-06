Врач предупредил россиян о мошенничестве с "бесплатным медобследованием"

Заслуженный врач РФ, член Совета Федерации Владимир Круглый предупредил россиян о популярной схеме мошенников.

По его словам, часто аферисты звонят гражданам по телефону и приглашают пройти якобы абсолютно бесплатные медобследования. Из-за пандемии мошенники активизировались, поэтому к подобными предложениями следует относиться с настороженностью.

- Такие звонки - это развод. Это один из способов завлечь людей в свои цепкие руки, чтобы потом раскрутить на деньги. Полностью бесплатным такое обследование не может быть. Если само обследование бесплатное, то потом вам скажут, что нужно оплатить много всего другого. Не заплатив, никто оттуда не уйдет, - заявил доктор радио Sputnik.

Ранее сообщалось, что в России за 2020 год участились случаи, когда россияне становились жертвами мошенников. Так, согласно результатам опроса ЦБ, каждый второй гражданин столкнулся с банковскими мошенничествами. Среди юрлиц таковых оказалось 30%. Несмотря на это уровень доверия к безопасности финансовых сервисов вырос с 70 до 73%. Не менее активно завлекали пользователей на сайты, где обещали за деньги научить инвестированию.