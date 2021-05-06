Последние новости на утро 6 мая 2021: Западу указали на нежелание слышать неудобную правду о Донбассе

Последние новости на утро 6 мая 2021 года. Постпред России при ООН Василий Небензя упрекнул западных коллег по Совбезу в нежелании слышать правду о событиях на Украине. По его мнению, все то, что неудобно признавать, нагло списывается на "российскую пропаганду".

- Все, что мы тут говорили, было названо российской пропагандой. Некоторые из вас утверждают, что это неверная картина, что это продукт российской пропаганды. Но люди, которых вы видели сегодня, настоящие. Все они стали жертвами постмайданной Украины и решили сегодня поделиться с вами своим опытом, - заявил Небензя.

ФК "Челси" провел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов с "Реалом". Встреча с завершилась со счетом 2:0 в пользу лондонской команды. Таким образом, "Челси" вышел в финал ЛЧ. Собрали все самое важное о том, что произошло после матча "Челси" - "Реал", что сказали тренеры и игроки команд.

Американская компания SpaceX завершила испытания по вертикальной посадке прототипа космического корабля Starship, который предназначен для полетов на Марс. Для этого аппарат подняли на высоту около 10 км и посадили без инцидентов.

На Всемирном конгрессе вакцин-2021 препарат американской компании Moderna признали победителем в номинации "Лучшая вакцина от COVID". Что касается российской вакцины против ковида "Спутник V", которая стала первой вакциной от COVID в мире, то она вошла в шорт-лист номинации. Там же оказался препарат британско-шведской компании AstraZeneca.

В день развода основателя Microsoft Билла Гейтса и его супругу Мелинда получила кругленькую сумму. По данным Bloomberg, после 27 лет брака ей перешли акции Канадской национальной железнодорожной компании на 1,5 миллиарда долларов, а также ценные бумаги крупнейшего автодилера в США Autonation на 300 миллионов долларов.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен прибыл в Киев, где намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Цель визита в целом заключается в демонстрации поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.