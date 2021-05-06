Власти США поддержали отказ от патентов на вакцины от коронавируса

Американские власти поддержали отступление от норм защиты прав интеллектуальной собственности в отношении вакцин против коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 6 мая, говорится в заявлении представителя Соединенных Штатов на торговых переговорах Кэтрин Тай.

- Чрезвычайные обстоятельства на фоне пандемии требуют таких же чрезвычайных мер. Власти США выступают за защиту интеллектуальной собственности, однако для победы над эпидемией поддерживают отступление от данных норм в отношении вакцин против коронавируса, - говорится в сообщении.

Кэтрин Тай отметила, что американские власти планируют принимать активное участие в переговорах в рамках Всемирной торговой организации по данному вопросу.

Ранее около 400 депутатов Европарламента и национальных парламентов стран Европейского союза поддержали временные отказ от соглашения ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности в отношении вакцин от инфекции. Европейские политики считают, что данный шаг поспособствует увеличению производства препаратов против коронавируса и гарантирует их справедливое распределение.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне фармацевтические организации США призвали американское правительство не поддерживать отказ от патентов на вакцины от коронавируса. Фармацевты опасаются, что таким образом их технологии создания препаратов могут «попасть в Россию и Китай».