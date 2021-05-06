Посольство России напомнило о незаконности присутствия военных США в Сирии

Военное присутствие Соединенных Штатов на территории Сирии незаконно, американская сторона не имеет права критиковать Россию, которая действует там легитимно и по приглашению местных властей. Об этом в четверг, 6 мая, заявило российское посольство в США на своей официальной странице в Twitter.

- Хотим напомнить, что американское военное присутствие в Сирии является в первую очередь незаконным. У США нет какого-либо права критиковать легитимные действия российских вооруженных сил, - говорится в сообщении дипмиссии.

Так посольство РФ прокомментировало опубликованный накануне доклад исполняющего обязанности генерального инспектора Пентагона Шона О'Доннелла. В документе говорится, что действия военных России в Сирии якобы нарушают механизм устранения конфликтных ситуаций.

Вооруженный конфликт на территории Сирии продолжается с 2011 года. Соединенные Штаты и их союзники более семи лет проводят в этой стране и в Ираке свою военную операцию против террористов, причем в Сирии американские военные действуют без разрешения местных властей.

Российская сторона ведет в Сирии два параллельных трека: помогает легитимному правительству в ликвидации террористов и содействует Сирии в завязывании политического диалога. Россия при этом находится там по приглашению сирийских властей.