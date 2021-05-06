Индия обновила антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки

Индия вновь обновила антирекорды по коронавирусной инфекции. За минувшие сутки в стране зафиксировали максимальный прирост новых зараженных коронавирусом: медики выявили еще 412,2 тысячи случае заражения. Об этом в четверг, 6 мая, сообщило индийское министерство здравоохранения.

Еще одним антирекордом стало количество летальных исходов от заболевания и осложнений после него – за один день в Индии от коронавируса скончались 3 980 человек.

Как сообщал сайт kp.ru, Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса, всего с начала пандемии в стране выявили более 21 миллиона инфицированных, умерли от заболевания пости 230 тысячи человек.

Напомним, вчера высокий суд Аллахабада в Индии заявил, что нехватка кислорода в местных медицинских учреждениях, которая спровоцировала множество летальных исходов среди инфицированных коронавирусом, сравнима с геноцидом.