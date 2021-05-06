Российский истребитель МиГ-31 сопроводил самолет-разведчик США над Чукотским морем

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил стратегический самолет-разведчик RC-135 американских военно-воздушных сил над акваторией Чукотского моря. Об этом в четверг, 6 мая, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.

Сообщается, что этой ночью российские средства зафиксировали иностранный самолет, приближающийся в государственной границе РФ.

- Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения российской границы в воздух подняли истребитель МиГ-31 из состава сил по противовоздушной обороне Тихоокеанского флота. Экипаж российского военного самолета идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135, после чего провел его сопровождение над Чукотским морем, - говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушения государственной границы России допущено не было. Весь полет проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Как писал сайт Kp.ru, в апреле истребитель МиГ-31 перехватил американский самолет RC-135, который приблизились к воздушным границам России над Тихим океаном.