Экс-депутат Рады предрек властям Украины проблемы из-за визита Блинкена

Визит в Киев американского государственного секретаря Энтони Блинкена грозит властям Украины серьезными проблемами. Об этом в четверг, 6 мая, заявил бывший депутат Верховной рады, академик Виталий Журавский.

- Это визит с целью ознакомления с руководством Украины. Высокопоставленные представители администрации США еще не встречались непосредственно с властями Украины, поэтому хотят составить собственное впечатление о них. Это люди с опытным политическим, дипломатическим глазом. Они решат, что команда (власти Украины) никудышная и неквалифицированная, - сказал он в эфире телеканала «Наш».

Виталий Журавский предположил, что американская делегация вернется в США «с не очень добрым настроем» по отношению к украинским властям. Академик подчеркнул, что в Киев едет не просто американский представитель, а настоящий «ревизор», представитель страны, которая, по словам экс-депутата Рады, имеет полный контроль над Украиной.

- Сегодня мы имеем все признаки колониального государства, поэтому субъектности мы не имеем. Если бы была субъектность, то Зеленский напрямую встречался бы с любым президентом, а не ждал бы той встречи, которая, вероятно, пройдут в Вене между Байденом и Путиным, - добавил Виталий Журавский.

Как сообщал сайт Kp.ru, в минувшую среду американский государственный секретарь Энтони Блинкен прибыл в Киев из Лондона, где проходила министерская встреча страны группы G7. Блинкен стал первым представителем администрации нового президента Соединенных Штатов Джозефа Байденам, посетившим Украину.