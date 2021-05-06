Принца Лихтенштейна обвинили в убийстве самого крупного медведя в Румынии

Принца Лихтенштейна Эмануэля фон унд цу обвинили в убийстве самого крупного медведя в Румынии на охраняемой территории. В результате охоты принц застрелил медведя по кличке Артур, пишет в четверг, 6 мая, издание Associated Press.

Местные неправительственные организации отмечают, что принц накануне получил специальное разрешение от румынского министерства окружающей среды на отстрел медведицы, которая наносила серьезный ущерб фермам в Ойдуле. Вместо медведицы принц по ошибке застрелил Артура.

17-летний медведь-гигант жил глубоко в лесу, к людям никогда не приближался и был не опасным. Он считался самым крупным медведем на территории Румынии, и, вероятно, самым большим медведем в Европейском союзе.

- Принц Эмануэль получил право на охоту в графстве Ковасна на четыре дня. Он застрелил 17-летнего бурого медведя, за что заплатил семь тысяч евро. Интересно, как принц мог спутать медведицу, которая приходила в деревни, с самым огромным самцов, который всегда жил в глубине лесов. Вероятно, этот охотник пришел не для того, чтобы разгадывать загадку, а убил медведя и забрал домой самый большой трофей, - отметил глава местной организации Agent Green Габриэль Паун.

В соответствии с международными законами и законодательством Румынии бурые медведи являются охраняемым видом.