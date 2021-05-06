Российский сенатор Алексей Пушков оценил расходы Украины на обустройство границы с Россией, о которых накануне говорил глава украинской Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко. Свое мнение по этому поводу парламентарий выразил в четверг, 6 мая, на своей странице в Twitter.

- Дело Яценюка, который соорудил хлипкий заборчик и канавку на границе с РФ за 100 миллионов гривен, процветает. На 70 километров колючей проволоки, 100 километров металлического заборчика и целых 400 километров рва Украина потратила свыше двух миллиардов гривен! Неизвестно, сколько из них разворовано. А толку – ноль, - подчеркнул Алексей Пушков.

В 2015 году Арсений Яценюк, который в то время был премьером Украины, объявил о начале строительства «реальной» государственной границы с РФ. Проект назвали «Стена», а позже переименовали в «Европейский вал», однако, несмотря на столь громкое название, сооружение представляло собой забор из сетки, колючую проволоку и рвы.

Вчера Сергей Дейнеко заявил, что украинские власти обустроили примерно 400 километров противотанковых рвов на границе с Россией. Изначально стоимость проекта составляла свыше четырех миллиардов гривен, позже она была уменьшена до 2,5 миллиарда. Сейчас на обустройство границы «фактически потрачено» около двух миллиардов гривен.