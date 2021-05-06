В Индии сообщили о неизбежности третьей волны коронавируса

Третья волна пандемии коронавирусной инфекции неизбежно начнется на территории Индии из-за высокого уровня циркуляции в стране «индийского» штамма вируса. Об этом в четверг, 6 мая, заявил главный научный советник главы индийского правительства Виджай Рагхаван.

- Индия столкнется с третьей волной эпидемии, время ее начала пока что сложно предсказать. Новый штамм, массовое заражение которым мы сейчас наблюдаем, более приспособлен к противодействию мерам защиты и требует нового подхода к борьбе с эпидемией, - отметил ученый, чьи слова цитирует издание The Indian Express.

Эксперт отметил, что вторая волна распространения коронавируса наступила в Индии, поскольку коллективный иммунитет к инфекции после первой волны не был широко распространен, а власти страны «снизили бдительность».

По мнению Виджая Рагхавана, для отражения третьей волны пандемии в стране необходимы меры по усилению эпидемического надзора, модернизация вакцин от коронавируса, а также соблюдение всех требований социальной безопасности местными жителями.

Как писал сайт kp.ru, сегодня Индия побила сразу два антирекорда по коронавируса: за сутки в стране инфекцией заразились более 412,2 тысячи человек, умерли от заболевания еще 3 980 местных жителей.