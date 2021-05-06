Российский дипломат назвал реакцию западных делегаций на встречу по Донбассу в ООН «тошнотворной»

Реакция западных делегаций на неформальное заседание Совета Безопасности ООН о преступлениях националистов на Украине оставила у дипломатов России «тошнотворное ощущение». Об этом в четверг, 6 мая, заявил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

- Заседание по трагедии в Одессе и другим преступлениям националистов на Украине оставило тяжелое ощущение, близкое к тошноте. Спокойствие нам давалось непросто. В ответ на искренние рассказы очевидцев Москва услышала привычную мантру со стороны Запада о якобы российских деструктивных действиях против Украины. Западный коллеги даже не попытались вступить в диалог, - подчеркнул Дмитрий Полянский.

Дипломат назвал встречу «ярмаркой лицемерия», отметил, что в ходе мероприятия Эстония «перещеголяла всех, вывалив на Россию всю грязь».

- Запад поддержит любые действия и высказывания Украины, перепишет под них историю и все им простит, - отметил зампостпреда России при ООН.

Вчера Россия провела заседание «Одесса семь лет спустя», на котором по видеосвязи выступили участники событий 2014 года. В том числе о своей истории рассказала жительница Горловки Анна Тув, которая потеряла супруга и дочь во время обстрела со стороны украинских ВС. Женщина поведала о продолжающихся преступлениях украинских националистов против мирного населения.

Среди членов западных делегаций никто не прокомментировал слова очевидцев событий на Украине. Вместо этого некоторые государства Запада обвинили российскую сторону в якобы намерении «продвинуть ложный сюжет об Украине» и призвали РФ «прекратить политизировать человеческие трагедии».