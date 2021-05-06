Владельцам смартфонов рассказали о ворующих трафик приложениях

Некоторые приложения в смартфоне могут в фоновом режиме получать данный пользователей и использовать их для монетизации, а также «съедать» трафик и нарушать условия конфиденциальности данных. Об этом в четверг, 6 мая, рассказал заместитель технического директора по развитию бизнеса группы ИБ-компаний Angara Руслан Косарим.

- Существует два вида приложений на смартфонах: одни действуют в легитимном поле, другие можно считать вредоносными, ворующими трафик. Вредоносные приложения могут «заселиться» в мобильный телефон самостоятельно, особенно если пользователи часто скачивают что-либо из запрещенных или непроверенных источников, - объяснил эксперт в интервью агентству «Прайм».

Руслан Косарим отметил, что, чтобы приложение перестало воровать трафик, надо понять, какие именно действие оно делает не вполне законно. После необходимо отказаться от установки программ из сомнительных источников и приобрести качественный антивирус. При этом эксперт добавил, что в целом с утечкой части трафика и личной информации стоит смириться, так как это делают и многие официальный приложения.

Ранее специалисты по IT-безопасности назвали опасные мобильные приложения, которые необходимо удалить со смартфона. Некоторые программы могут быть носителями нового вредоносного трояна Rogue. Такие вредоносные приложения зачастую маскируются под администратора устройства в качестве стандартного сервиса Google.