МИД Ирана расследует смерть сотрудницы посольства Швейцарии

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде выразил свои соболезнования в связи со смертью сотрудницы посольства Швейцарии после ее падения с высотного здания на севере Тегерана. Дипломат заявил, что иранское МИД проводит собственное расследование по данному делу. Об этом в четверг, 6 мая, пишет издание Mehr News.

Внешнеполитическое ведомство Ирана находится в контакте со швейцарским посольством в Тегеране. Сейчас правительство государства ждет результатов расследования, которые будут предоставлены компетентными правоохранительными органами.

Саид Хатибзаде отметил, что тело погибшего дипломата передали Иранской организации правовой медицины для проведения экспертизы.

- Кроме того, посол Швейцарии в Тегеране также провел встречи с должностными лицами в нашем МИД. Дипломаты обменялся мнениями по поводу случившегося, - отметил представитель ведомства.

Несколько дней назад власти Ирана сообщили, что первый секретарь швейцарского посольства погибла, упав из высотного здания в районе Камрания на севере Тегерана. По информации местных правоохранителей, дипломат упала с 18-го этажа дома, в котором жила.