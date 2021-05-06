Путин поздравил с Днем Победы последнюю женщину-ветерана в КНДР

Российский президент Владимир Путин поздравил с Днем Победы последнюю оставшуюся в живых в КНДР женщину-ветерана Великой Отечественной войны – 105-летнюю Ли Ен Сук. Поздравительное послание российского лидера в четверг, 6 мая, опубликовали на официальном странице посольства РФ в КНДР в социальной сети Facebook.

Ли Ен Сук была бойцом 88-й отдельной бригады Дальневосточного фронта Красной Армии. Она принимала участие в боях за освобождение Кореи от японских милитаристов.

- Примите мои сердечные поздравления с праздником - Днем Победы. В текущем 2021 году исполняется 80 лет с трагической даты начала Великой Отечественной войны - самой жестокой и кровопролитной в истории того века. Она принесла с собой неисчислимые страдания и боль потерь, оставила глубокий, незаживающий след в судьбе каждого человека, - написал Владимир Путин.

Глава государства отметил, что Ли Ен Сук и ее народ с честью выполнили высокую освободительную миссию, смогли сокрушить нацизм и спасти европейские народы от порабощения. Президент России подчеркнул, что крайне важно бережно хранить память об этом великом подвиге, передав ее следующим поколениям.

Владимир Путин пожелал женщине-ветерану крепкого здоровья и больших успехов. Поздравление от российского лидера и букет от себя корейским коллегам передал посол РФ в КНДР Александр Мацегора.