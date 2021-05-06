Лавров заявил о приверженности политиков России к союзничеству с Казахстаном

В высказываниях людей, которые определяют политику России, никогда не прозвучат сомнения о союзничестве с Казахстаном. Об этом в четверг, 6 мая, заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров.

- Политики по-разному выстраивают свою карьеру. Есть те, кто гонится за сенсациями, кто считает, что, если они будут обостренно ставить спорные вопросы, то привлекут к себе внимание. Но те лица, которые определяют политику нашего государства по отношению к Казахстану, никогда не подвергнут сомнению что-либо из договоренностей о союзничестве с этой страной, - подчеркнул министр в интервью агентству «Хабар», комментируя заявления некоторых российских политиков об отношениях РФ и Казахстана.

Сергей Лавров отметил, что договоренности между Россией и Казахстаном основаны на уважении суверенитета, территориальной целостности и политической независимости обоих государств. Глава МИД РФ отметил, что сомнительные и провокационные высказывания некоторых политиков являются неизбежной частью демократической жизни. Он также выразил уверенность, что подобные высказывания «не будут обличены даже подобием реальной политики».