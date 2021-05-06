Глава ЛНР: визит Блинкена в Киев нацелен на обострение ситуации в Донбассе

Визит американского госсекретаря Энтони Блинкена в украинскую столицу нацелен на обострение ситуации в Донбассе, поскольку Соединенным Штатам Украина нужна лишь как орудие против России. Об этом в четверг, 6 мая, заявил глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник.

- Мы бы хотели, чтобы наконец-то здравый смысл восторжествовал. Мы хотим, чтобы Америкой была дана команда своим подчиненным в лице Зеленского и всей политической элиты Украины к тому, чтобы прекратить войну на Донбассе. Но я абсолютно уверен в обратном. Мир в Донбассе не отвечает интересам США. Все инструктажи, которые будут проведены, будут ориентированы на обострение ситуации, - отметил Леонид Пасечник в интервью РИА Новости.

По мнению главы глава самопровозглашенной ЛНР, в конечном итоге это может привести к развязыванию военного конфликта. Политик подчеркнул, что Украина нужна Штата только как орудие против российской стороны.

Как ранее писал сайт kp.ru, бывший депутат украинской Верховной Рады и академик Виталий Журавский считает, что визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киев грозит властям Украины серьезными проблемами. По его мнению, американская делегация вернется домой с не самым добрым настроем по отношению к властям Украины.