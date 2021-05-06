На Украине объяснили, почему не сбивают российские вертолеты у границ

Глава украинской Государственной погранслужбы, генерал-майор Сергей Дейнеко объяснил, почему пограничники не сбивают российские вертолеты у границ страны. В качестве примера военный привел случай, когда российский вертолет Ми-8 якобы оказался в воздушном пространстве Украины.

- Российское воздушное судно залетело на территорию нашей страны на расстояние около 50 метров, находилось на территории Украины менее одной минуты, - заявил он.

Сергей Дейнеко объяснил, что, во-первых, для уничтожения такого вертолета необходим переносной зенитно-ракетный комплекс, а они есть далеко не у всех украинских пограничных нарядов. Во-вторых, граница между Россией и Украиной не демаркирована, поэтому велика вероятность ошибки.

- Хотел бы я посмотреть на диванных воинов, которые призывают сбивать российскую военную технику, а также на их реакцию, когда последует ответ от России, - заключил глава Госпогранслужбы Украины в интервью изданию «РБК-Украина».

Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что перемещение войск России по российской территории не должно беспокоить другие государства. Россия не представляет угрозы ни для одной страны, а также не приемлет возможность войны с Украиной.