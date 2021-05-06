Эксперт ракетно-космической отрасли оценил угрозу от падающей китайской ракеты

Неконтролируемый обломок китайской ракеты падает на Землю Фото: REUTERS

Эксперт ракетно-космической отрасли и историк космонавтики Александр Железняков оценил угрозу от падающей на Землю китайской ракеты.

Прогнозируется, что большая часть космического судна сгорит в атмосфере, однако от оставшихся фрагментов будет не спастись.

- Если происходит неконтролируемое падение, как в случае с последней ступенью китайское ракеты-носителя, то предугадать место падения

проблематично. Можно только спрогнозировать интервалы по районам в зависимости от наклонения, - отмечает эксперт в беседе с Life.ru.

Железняков уверен, что реальной угрозы жителям нашей планеты нет. Ракета сгорит в атмосфере, до земли долетят только мелкие фрагменты. Они могут доставить небольшое неудобство.

- Опасения очень сильно преувеличены. Маленькие обломки, которые смогут достать Земли, не приведут к какой-то катастрофе. Но от них не спастись, придется просто переждать, - заключил эксперт.

С момента, как ракета войдет в атмосферу и до ее падения пройдет примерно 30 минут.

- Стоит отметить, что в международных соглашениях не прописаны компенсации принесенного ущерба при падении таких ступеней, - напомнил специалист.

Ранее сообщалось, что ступень китайской ракеты упадёт на землю 8 или 9 мая. В «Роскосмосе» заявили, "Известиям", что опасности для России нет.