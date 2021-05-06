Первый пилотируемый полет корабля New Shepard состоится 20 июля 2021

Американская компания Blue Origin предпринимателя Джеффа Безоса открыла онлайн-аукцион по розыгрышу одного пассажирского места для туриста на борту корабля New Shepard. Первый пилотируемый полет этого космического суда запланирован на 20 июля текущего года. Об этом в четверг, 6 мая, говорится в коммюнике организации.

- Корабль уже 20 полетит в космос с первой командой астронавтов. Предлагаем одно туристическое место на это корабле победителю онлайн-торгов Blue Origin. Для подачи заявки на «билет» нужно перейти на сайт компании, - говорится в сообщении.

Онлайн-торги будут состоять из трех частей. В ходе первой из них 5-19 мая любой желающий сможет подать заявку, которая не будет видна другим участникам аукциона, как и указанная в ней сумма. Опубликованы эти данные будут только 19 мая. После этого участники торгов будут предлагать цену на «билет», превышающую максимальную заявку первой стадии.

Судьба единственного туристического места на корабле определится 12 июня в режиме реального времени.

В общей сложности компания Джеффа Безоса провела 15 тестовых полетов корабля New Shepard. Последний из них состоялся в середине апреля 2021 года.