Блинкен: США хотели бы более предсказуемых отношений с Россией

США хотели бы более предсказуемых отношений с Россией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон хотел бы более предсказуемых отношений с Россией.

"Мы бы предпочли более устойчивые и предсказуемые отношения", - сказал он в интервью вещательной корпорации BBC, выдержки из которого были опубликованы в четверг 6 мая.

Главы внешнеполитических ведомств G7 по итогам завершившегося в среду, 5 мая, в Лондоне саммита заявили, что будут продолжать контакты с Российской Федерацией в урегулировании региональных кризисов.

Совещания проходили с 2 по 5 мая в Лондоне под председательством Соединенного Королевства. Во встречах приняли участие представители Германии, Италии, Канады, Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Франции, Японии, а также верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

США уже заявляли, что хотели бы выстроить с Россией более предсказуемые отношения. Так, ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден сохраняет веру в стабильные и предсказуемые отношения двух держав. Новый глава Белого дома предупредил РФ о новых санкциях в случае осложнения ситуации на Украине.

Вашингтон ввел новые рестрикции против России 15 апреля 2021 года.