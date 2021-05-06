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Здоровье6 мая 2021 10:46

Глава центра Чумакова рассказал об иммунитете испытателей, которые первыми привились вакциной «КовиВак»

Айдар Ишмухаметов рассчитывает, что решение о проведении третьей фазы испытаний вакцины примут до конца мая
Ксения АНУФРИЕВА
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Разработчики вакцин не скрывают, что нередко первым делом опробуют свою разработку на себе. Генеральный директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов в интервью сайту kp.ru рассказал об иммунитете испытателей, которые первыми привились вакциной от коронавирусной инфекции «КовиВак».

Первые привитые в центре Чумакова появились примерно шесть-семь месяцев назад, осенью минувшего 2020 года. Доктор медицинских наук подчеркнул, что ни один из них не заболел коронавирусной инфекцией после прививки разработанным центром препаратом.

- Наличие и уровень антител являются показателями иммунологической эффективности вакцины, а еще есть эпидемиологическая эффективность, показывающая способность препарата защищать в реальной жизни. Не надо ставить знак равенства между этими понятиями. Чтобы узнать вторую эффективность, проводится третья фаза исследований. Мы уже подали документы для разрешения на запуск этой фазы, - рассказал Айдар Ишмухаметов.

Глава центра рассчитывает, что решение о проведении третьей фазы испытаний вакцины «КовиВак» будет принято до конца мая текущего года.

Член-корреспондент РАН отметил, что отсутствие антител на том или ином этапе не является критичным, поскольку режим выработки антител может различаться. Он не исключил, что в будущем кому-то может потребоваться третья иммунизация вакциной в зависимости от состояния здоровья, возраста, сопутствующих болезней, способных снижать иммунитет.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне центр имени Чумакова подал в российский Минздрав документы для разрешения использовать свою вакцину для вакцинации от коронавируса людей старше 60 лет.

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