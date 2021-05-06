Глава центра Чумакова рассказал об иммунитете испытателей, которые первыми привились вакциной «КовиВак»

Разработчики вакцин не скрывают, что нередко первым делом опробуют свою разработку на себе. Генеральный директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов в интервью сайту kp.ru рассказал об иммунитете испытателей, которые первыми привились вакциной от коронавирусной инфекции «КовиВак».

Первые привитые в центре Чумакова появились примерно шесть-семь месяцев назад, осенью минувшего 2020 года. Доктор медицинских наук подчеркнул, что ни один из них не заболел коронавирусной инфекцией после прививки разработанным центром препаратом.

- Наличие и уровень антител являются показателями иммунологической эффективности вакцины, а еще есть эпидемиологическая эффективность, показывающая способность препарата защищать в реальной жизни. Не надо ставить знак равенства между этими понятиями. Чтобы узнать вторую эффективность, проводится третья фаза исследований. Мы уже подали документы для разрешения на запуск этой фазы, - рассказал Айдар Ишмухаметов.

Глава центра рассчитывает, что решение о проведении третьей фазы испытаний вакцины «КовиВак» будет принято до конца мая текущего года.

Член-корреспондент РАН отметил, что отсутствие антител на том или ином этапе не является критичным, поскольку режим выработки антител может различаться. Он не исключил, что в будущем кому-то может потребоваться третья иммунизация вакциной в зависимости от состояния здоровья, возраста, сопутствующих болезней, способных снижать иммунитет.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне центр имени Чумакова подал в российский Минздрав документы для разрешения использовать свою вакцину для вакцинации от коронавируса людей старше 60 лет.

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