Starship Маска после приземления в Техасе устроил небольшой пожар

После возвращении прототипа корабля Starship SN15 компании SpaceX Илона Маска на земле возник небольшой пожар. Возгорание удалось потушить через несколько минут.

«Это обычное явление для топлива, которое используется», — цитирует инженера компании Джона Инспрукера The Verge.

Ранее основатель Илон Маск сообщил об удачном испытании ракеты.

«Посадка Starship прошла штатно», — написал он в Twitter.

Получивший обозначение SN15 прототип корабля Starship в среду, 5 мая, за несколько минут поднялся на высоту около 10 км со стартового комплекса в районе Бока-Чика в Техасе. После чего он совершил мягкую посадку на площадку рядом со стартовым комплексом.

Прежние попытки прототипов корабля Starship SN10 подняться были неудачными. После взлета все они взрывались спустя несколько минут.