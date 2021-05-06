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В мире6 мая 2021 10:55

Starship Маска после приземления в Техасе устроил небольшой пожар

SN15 - прототип корабля Starship 5 мая за несколько минут поднялся на высоту около 10 км со стартового комплекса в районе Бока-Чика
Анастасия РЫШКОВА
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После возвращении прототипа корабля Starship SN15 компании SpaceX Илона Маска на земле возник небольшой пожар. Возгорание удалось потушить через несколько минут.

«Это обычное явление для топлива, которое используется», — цитирует инженера компании Джона Инспрукера The Verge.

Ранее основатель Илон Маск сообщил об удачном испытании ракеты.

«Посадка Starship прошла штатно», — написал он в Twitter.

Получивший обозначение SN15 прототип корабля Starship в среду, 5 мая, за несколько минут поднялся на высоту около 10 км со стартового комплекса в районе Бока-Чика в Техасе. После чего он совершил мягкую посадку на площадку рядом со стартовым комплексом.

Прежние попытки прототипов корабля Starship SN10 подняться были неудачными. После взлета все они взрывались спустя несколько минут.