Ракету «Союз-2.1б» начали готовить для запуска спутников OneWeb с космодрома Восточный

Специалисты начали готовить ракету-носитель «Союз-2.1б» для запуска спутников OneWeb на орбиту с космодрома Восточный, который должен состояться в мае текущего года. Об этом в четверг, 6 мая, говорится на официальном сайте Роскосмоса.

- Совместный расчет специалистов центра «Восточный» и ракетно-космического центра «Прогресс» в монтажно-испытательном корпусе ракеты-носителя провели операции по перекладке первой и второй ступени ракеты на рабочее место, - говорится в сообщении государственной корпорации.

В скором времени эксперты должны приступить к пневматическим и электрическим испытаниям изделия. Работы по заправке разгонного блока «Фрегат» для данной миссии будут проходить до 13 мая 2021 года. Сейчас разгонный блок находится на заправочно-нейтрализационной станции.

Напомним, в мае текущего года запанирован запуск 36 космических аппаратов компании OneWeb с космодрома Восточный.