Разработчик назвал срок появления иммунитета к коронавирусу после вакцинации «КовиВак»

Иммунитет после прививки российской вакциной от коронавирусной инфекции «КовиВак» вырабатывается примерно через 42 дня после первой вакцинации. Об этом в интервью сайту kp.ru рассказал генеральный директор разработавшего вакцину центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов.

Профессор напомнил, что все люди разные, поэтому и сроки выработки иммунитета могут отличаться в зависимости от возраста, сопутствующих болезней или индивидуальных особенностей привитого.

- Мы говорим о контрольных сроках, когда берем анализ крови для предоставления данных в министерство здравоохранения. На практике срок выработки иммунитета может варьироваться, - подчеркнул Айдар Ишмухаметов.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее доктор медицинских наук и глава центра имени Чумакова сообщил, что разработчики вакцины «КовиВак» первыми привились от коронавируса своим препаратом осенью прошлого года. Ни один из них после вакцинации не заболел.

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