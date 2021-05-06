В России 6 мая 2021 выявили 7 639 случаев коронавируса

За минувшие сутки на территории России врачи выявили 7 639 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, новых заболевших зарегистрировали в 83 регионах государства. Всего с начала пандемии в РФ зафиксировали 4 855 128 случаев коронавируса. Об этом в четверг, 6 мая, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с эпидемией.

Наибольшее количество новых случаев коронавируса выявили в Москве (2 114), Санкт-Петербурге (715), а также в Московской области (600). Сообщается, что у 13,4 процента новых инфицированных не наблюдается симптомов коронавируса.

За один день от заболевания или осложнений после него умер 351 человек, всего в России зарегистрировали 112 246 летальных исходов после коронавируса. Полностью выздоровели еще 7 788 россиян, за все время пандемии успешно прошли курс лечения 4 472 338 жителей страны.

Ранее генеральный директор центра Чумакова Айдар Ишмухаметов в интервью kp.ru сообщил, что иммунитет к коронавирусу вырабатывается через 42 дня после первой прививки. При этом профессор подчеркнул, что срок появления иммунитета может варьироваться в зависимость от особенностей сами инфицированных.

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