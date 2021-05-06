Блинкен заявил о поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом политик сказал в четверг, 6 мая, во время своего визита в Киев.

Вчера госсекретарь США прибыл в украинскую столицу из Лондона после министерской встречи стран G7. Энтони Блинкен стал первым представителем администрации американского президента Джозефа Байденам, посетившим Украину.

Как сообщал сайт kp.ru, по словам экс-депутата украинской Рады Виталия Журавского, визит Блинкена в Киев грозит властям Украины серьезными проблемами. По мнению академика, делегация США может вернуться из Киева с не самым добрым настроем.

В свою очередь глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник выразил мнение о том, что визит американского госсекретаря на Украину нацелен на обострение ситуации в Донбассе, поскольку Штатам Украина нужна лишь как орудие против российской стороны.