Гинцбург: Решение по признанию вакцины Moderna лучшей в мире является спорным

Директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург назвал выбор участников World Vaccine Congress Washington 2021 "экономико-политическим решением".

"Цена вопроса порядка 100 миллиардов долларов. Признать "Спутник V" — это отдать деньги Российской Федерации, а конгресс был, напомню, в Вашингтоне", — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Ученый уточнил, что препарат компании Moderna сделан на той же платформе, что и вакцина компании Pfizer. По словам Гинцбурга, отдавать победу последней "совсем было неприлично", потому что количество смертей на сто тысяч прививок там в 25 раз больше, чем у AstraZeneca, от которой уже отказались власти многих стран.

Напомним, что накануне участники Всемирного конгресса вакцин признали препарат компании Moderna и Национального института здоровья США лучшим в мире.

В России существуют три вакцины от коронавируса. Препарат "Спутник V", разработанный учеными центра имени Гамалеи летом 2020 года, стал первой в мире вакциной для профилактики коронавируса. Позднее об успешных результатах российского препарата сообщил старейший научный журнал Lancet. Сейчас "Спутник V" одобрен в 64 странах мира.