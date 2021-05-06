Пушков: США «покупают» Украину за 4,6 миллиарда долларов

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление американского государственного секретаря Энтони Блинкена о том, что Соединенные Штаты за последние семь лет выделили Украине более 4,6 миллиарда долларов материальной помощи. В своем Telegram-канале в четверг, 6 мая, парламентарий отметил, что за эту сумму Штаты «покупают» Украину.

Алексей Пушков подчеркнул, что большая часть средств пошла на поставки оружия, а, значит, единственной целью Соединенных Штатов является «вооружить Украину против России».

- От «помощи» американцев не выиграл ни один житель страны. Цель США - поощрение антироссийской ориентации украинской стороны. Так США задешево — а 4,6 миллиарда с 2014 года это очень немного — покупают Украину, - написал сенатор.

Ранее Алексей Пушков оценил расходы Украины на обустройство границы с Россией. Украинская сторона потратила на эту цель уже более двух миллиардов гривен. Российский парламентарий на этом фоне отметил, что дело Яценюка, который соорудил забор и рвы на границе с РФ за 100 миллионов гривен, процветает.