Онищенко оценил выбор Moderna лучшей вакциной от коронавируса

Академик РАН и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал выбор препарата Moderna лучшей вакциной от коронавирусной инфекции на Всемирном конгрессе вакцин. В четверг, 6 мая, эксперт отметил, что американская вакцина едва ли применима для гуманитарных целей вакцинирования, а российский препарат «Спутник V» мог бы «убедительно потягаться» с конкурентами, если бы был объявлен такой конкурс.

- Если бы ВОЗ объявила конкурс вакцин, которые могли бы быть за умеренную цену приобретены для государств, которые не имеют вакцинное производство, я думаю, мы бы с ними там потягались достаточно убедительно. Американская Moderna дороже нашей и вряд ли может быть применима для тех гуманитарных целей, - отметил Геннадий Онищенко в интервью РИА Новости.

Напомним, вакцина Moderna признана лучшей в мире на прошедшем регулярном Всемирном конгрессе вакцин. Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал выбор участников конгресса экономико-политическим и весьма спорным решением.

Российские ученые первыми в мире создали вакцину против коронавирусной инфекции. В настоящее время в России разработаны и зарегистрированы уже три вакцины против заболевания: «Спутник V» центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «Ковивак» центра имени Чумакова РАН.