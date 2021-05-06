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Политика6 мая 2021 12:00

Лавров назвал нелегитимной череду антироссийских санкций

Россия не оставит без ответа выпады Запада против руководства страны
Ксения АНУФРИЕВА
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Лавров назвал нелегитимной череду антироссийских санкций

Лавров назвал нелегитимной череду антироссийских санкций

Фото: REUTERS

Череда антироссийских санкций со стороны западных стран является нелегитимной, и Москва не будет оставлять подобные выплаты без ответа. Об этом в четверг, 6 мая, заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Арой Айвазяном.

- Вводят антироссийские санкции без каких-либо убедительных оснований. Россия не будет оставлять без ответа выпады Запада в отношении руководства страны, наших политиков и организаций. Наши компании и политики, по мнению ЕС, повинны в том, что они зарегистрированы в стране, которую Евросоюз решил объявить агрессором, - подчеркнул министр.

Сергей Лавров отметил, что европейские страны полагают, что им все дозволено, когда говорят о нелегитимности ответных санкций России. Европейский союз, продолжая угрожать новыми ограничениями в отношении России, начинает страдать манией безнаказанности, добавил министр иностранных дел РФ.