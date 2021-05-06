Кадровики назвали пять вакансий, которые будут востребованы в ближайшие десятилетия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты hh.ru назвали вакансии, спрос на которые в ближайшие десятилетия не только не упадет, но и позволит повысить зарплату сотрудникам.

Программист/разработчик

Людям, которые задумываются о выборе специальности, кадровики советуют присмотреться к ИТ-сфере.

- Спрос на айтишников стабильно растет. С 2010 по 2020 год число вакансий в сфере выросло 476%. Чаще всего ищут программистов (38%). А специальность фронтенд-разработка отлично подходит новичкам, - отмечают аналитики сервиса.

В Москве специалисты с начальным уровнем могут претендовать на зарплату в 150 тысяч рублей, в регионах – 100 тысяч рублей.

Проджект-менеджер

Эта профессия требует самых разных навыков. Человек, который ее освоил может работать и на издательстве книг, и в шоу-бизнесе, и на запуске проектов в нефтегазовом секторе и еще по десяткам направлений.

- Задача проджект-менеджера - довести идею до реализации. Он составляет план, подбирает команду, выстраивает весь процесс. Зарплаты специалистов начинаются от 70 тысяч рублей и достигают полумиллиона, - комментируют «Ридусу».

Копирайтер

Копирайтинг - одна из самых популярных интернет-профессий. Человек должен уметь писать тексты на профессиональном, а не любительском уровне.

- У специалистов бывают различные направления и специализации. Разбег зарплат очень велик. Предложения колеблются от 30 до 50 000 рублей, а максимальные достигают 110 000 рублей, - делятся эксперты.

Веб-дизайнер

Цифровой дизайн - очень широкая сфера. Именно эти специалисты выдают нам яркую и привлекательную картинку, то, на что клюет потребитель.

Работа творческая, но очень кропотливая.

Для этой профессии надо знать основные принципы дизайна и владеть специальными компьютерными программами.

- Зарплаты предлагают в основном от 45 до 70 тысяч рублей, есть предложения и от 150 тысяч рублей, - отмечают кадровики.

Менеджер по продажам

Самая популярная профессия в наше время. Успешные продажники могут рассчитывать на высокие зарплаты, а вот флегматикам, интровертам и просто стеснительным людям не стоит претендовать на данную позицию.

-У этой профессии есть свои техники, которым надо учиться. Зарплаты начинаются от 65 тысяч рублей и достигаю 300 тысяч рублей, - приводят цифры в hh.ru.