Кадровики назвали пять вакансий, которые будут востребованы в ближайшие десятилетия
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Эксперты hh.ru назвали вакансии, спрос на которые в ближайшие десятилетия не только не упадет, но и позволит повысить зарплату сотрудникам.
Программист/разработчик
Людям, которые задумываются о выборе специальности, кадровики советуют присмотреться к ИТ-сфере.
- Спрос на айтишников стабильно растет. С 2010 по 2020 год число вакансий в сфере выросло 476%. Чаще всего ищут программистов (38%). А специальность фронтенд-разработка отлично подходит новичкам, - отмечают аналитики сервиса.
В Москве специалисты с начальным уровнем могут претендовать на зарплату в 150 тысяч рублей, в регионах – 100 тысяч рублей.
Проджект-менеджер
Эта профессия требует самых разных навыков. Человек, который ее освоил может работать и на издательстве книг, и в шоу-бизнесе, и на запуске проектов в нефтегазовом секторе и еще по десяткам направлений.
- Задача проджект-менеджера - довести идею до реализации. Он составляет план, подбирает команду, выстраивает весь процесс. Зарплаты специалистов начинаются от 70 тысяч рублей и достигают полумиллиона, - комментируют «Ридусу».
Копирайтер
Копирайтинг - одна из самых популярных интернет-профессий. Человек должен уметь писать тексты на профессиональном, а не любительском уровне.
- У специалистов бывают различные направления и специализации. Разбег зарплат очень велик. Предложения колеблются от 30 до 50 000 рублей, а максимальные достигают 110 000 рублей, - делятся эксперты.
Веб-дизайнер
Цифровой дизайн - очень широкая сфера. Именно эти специалисты выдают нам яркую и привлекательную картинку, то, на что клюет потребитель.
Работа творческая, но очень кропотливая.
Для этой профессии надо знать основные принципы дизайна и владеть специальными компьютерными программами.
- Зарплаты предлагают в основном от 45 до 70 тысяч рублей, есть предложения и от 150 тысяч рублей, - отмечают кадровики.
Менеджер по продажам
Самая популярная профессия в наше время. Успешные продажники могут рассчитывать на высокие зарплаты, а вот флегматикам, интровертам и просто стеснительным людям не стоит претендовать на данную позицию.
-У этой профессии есть свои техники, которым надо учиться. Зарплаты начинаются от 65 тысяч рублей и достигаю 300 тысяч рублей, - приводят цифры в hh.ru.