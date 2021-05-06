Коронавирус "выращивают", а потом "убивают": Глава Центра Чумакова рассказал о разработке "КовиВак"

Результаты исследований показали, что вакцина "КовиВак" переносится легко, в чем и заключается ее преимущество. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор центра имени Чумакова, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов рассказал журналистам kp.ru о разработке российской вакцины для профилактики коронавируса "КовиВак" и ее побочных эффектах.

Он отметил, что работа над созданием препарата началась в феврале 2020 года при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, а также Российской академии наук. Профессор объяснил, почему работа над вакциной проходила более продолжительное время, чем над другими препаратами для профилактики ковида в РФ.

- Скорость создания цельновирионной вакцины определяется самой методикой. Чтобы сделать такой препарат, нам нужно выделить изолят вируса (так называют вирус, выделенный от инфицированного хозяина. - Ред.), научить его жить или приспособить к нему определенные питательные среды, научить его размножаться в них. А затем научиться «убивать» вирус так, чтобы не изменить его структуру и возможность вызывать иммунный ответ. То есть стоит целый ряд задач, и самая сложная из них – выделение вируса, - рассказал гендиректор центра.

Он отметил, что при многочисленных исследованиях, после использования добровольцами препарата, было выявлено незначительное количество побочных эффектов, но при этом он показывает высокую эффективность.

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Директор Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов: «Побочных эффектов после нашей вакцины не было ни у одного из добровольцев»

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