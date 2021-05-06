Песков опроверг вброс о «работе Петрова и Боширова на Кремль» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слухи про якобы работу Александра Петрова и Руслана Боширова на Кремль. Он заявил, что ему неизвестно, чтобы они работали в администрации президента России. На традиционном брифинге для прессы в четверг, 6 мая, представитель Кремля иронично подчеркнул, что в президентской администрации нет подразделения, которое занималось бы спортивным питанием.

- Я такой информацией не располагаю. В целом в Кремле работать невозможно, это историческое здание, наследие ЮНЕСКО. В нем располагается резиденция президента России и ее подразделения. А в администрации нет подразделения, занимающегося спортивным питанием, - отметил Дмитрий Песков в комментарии изданию РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых в Лондоне безосновательно обвинили в отравлении Скрипалей, ранее говорили, что заняты в фитнес-индустрии, в частности, в сфере спортивного питания, и неоднократно отрицали свои связи со спецслужбами.