У привившихся вакциной "КовиВак" мало побочных явлений: Разработчик объяснил, влияет ли это на эффективность

Из четырехсот добровольцев, участвовавших в 1 и 2 фазе испытания "КовиВак", побочных эффектов не было ни у кого. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор центра имени Чумакова, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов рассказал журналистам kp.ru о том, может ли малое количество побочных эффектов от вакцины "КовиВак" указывать на степень её эффективности.

- Из четырехсот добровольцев, участвовавших в 1 и 2 фазе испытания вакцины, побочных эффектов не было ни у кого. Максимум - небольшая боль и отечность в месте введения ненадолго, - сказал ученый.

Он отметил, что предположения многих людей о том, что цельновирионная вакцина слабая из-за отсутствия побочных эффектов не соответствуют действительности.

- Это глупость. Вся история цельновирионных вакцин показывает: они низкореактогенные. Фактически вакцинация ими это имитация нормального, естественного процесса встречи с инфекционным агентом. Человек реагирует только на него, а не еще на какие-то сопутствующие элементы, - рассказал профессор.

Глава центра Чумакова пояснил, что результаты исследований показали, что вакцина переносится легко, в чем и заключается ее преимущество.

Разработка вакцины была начата в феврале 2020 года при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Российской академии наук.

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Директор Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов: «Побочных эффектов после нашей вакцины не было ни у одного из добровольцев»

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