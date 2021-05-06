ЕК получила письмо от создателей «Спутника V» с просьбой прекратить предвзятые заявления. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия получила письмо от центра имени Гамалеи с призывом прекратить предвзятые заявления в адрес российского препарата "Спутник V". Письмо было направлено в адрес еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг, 6 мая, в аппарате Бретона.

"Мы подтверждаем получение письма", - сказал представитель еврокомиссара.

Напомним, 20 апреля производители "Спутника V" уже обращались к Бретону с просьбой прекратить "вводить общественность в заблуждение предвзятыми заявлениями против российской вакцины". Было отмечено, что препарат может быть поставлен в Евросоюз "в день утверждения Европейским агентством лекарственных средств, а не к концу 2021 года", как утверждали в ЕК.

Российский препарат был разработан в августе прошлого года, и получил высокую оценку специалистов по всему миру. Вакцина "Спутник V" зарегистрирована по ускоренной программе более чем в 60 странах мира. О результатах третьей фазы клинических исследований российского препарата написал старейший научный журнал Lancet. Была отмечена его высокая эффективность - более 96%.