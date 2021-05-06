Глава Амурской области Василий Орлов: «Предприятия, добывающие рассыпное золото, являются основной причиной загрязнения рек»

Губернатор Амурской области Василий Орлов провел совещание по вопросам золотодобычи. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Глава Амурской области Василий Орлов поручил усилить контроль над нелегальными золотодобытчиками и предприятиями, нарушающими экологическое законодательство. 6 мая губернатор провел совещание по вопросам золотодобычи в регионе, где обратил особое внимание на работу надзорных органов.

- В своём послании Федеральному Собранию Президент Владимир Путин отдельный акцент сделал на теме экологии, о том, что необходимо более внимательно работать с нарушителями экологического законодательства. Предприятия, которые пользуются природными богатствами, должны в полной мере нести ответственность за причиненный вред, - подчеркнул Василий Орлов.

В прошлом году и в начале 2021 года в Приамурье было выявлено 266 нарушений законодательства об охране и использовании недр. К административной ответственности было привлечено 60 нарушителей, общая сумма штрафов превысила 6 миллионов рублей. Еще 43 миллиона рублей предприятия обязали заплатить через суд за вред, причиненный рекам Амурской области при добыче полезных ископаемых. Трем предприятиям-золотодобытчикам запретили пользоваться водными объектами.

Тем не менее, отметил губернатор Василий Орлов, борьба с нелегальными и недобросовестными золотодобытчиками должна стать более жесткой. Первыми в списке нарушителей стоят небольшие предприятия, добывающие россыпное золото. Так, в Тындинском районе области горнодобывающее компании «Развитие» и «Пятая добывающая» работали без договора водопользования и решения о предоставлении водных объектов в пользование. Неочищенные технологические воды предприятия сбрасывали прямо в реку. Нарушителей привлекли к суду и оштрафовали.

- На прошлой неделе мы встретились с зампредом Правительства России Викторией Абрамченко и очень подробно обсудили тему нелегальной золотодобычи – рассказал губернатор Василий Орлов. - Со стороны Правительства региона подготовлены предложения по корректировки федерального законодательства и механизмов взаимодействия федеральных органов исполнительной власти в части контроля. Приамурье занимает одну из лидирующих позиций в стране по загрязнению водных объектов. Это говорит о том, что все контролирующие структуры по этому направлению работают недостаточно эффективно. На мой взгляд, деятельность «рассыпников», предприятий, добывающих рассыпное золото небольшими объемами, является основной причиной загрязнения рек. Нужно скоординировать работу таким образом, чтобы именно на эти компании был сделан акцент в 2021 году.