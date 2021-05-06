В России проработают вопрос о запрете на использование жидкостей для электронных сигарет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава кабмина РФ Михаил Мишустин утвердил план мероприятий для реализации антитабачной концепции, нацеленный на реализацию профилактики курения в России и снижение спроса на табачную продукцию. Об этом сообщается на сайте правительства.

Согласно документу, до 2035 года будет проведено более 20 мероприятий. Среди них — информирование населения о вреде никотина, реализация корпоративных программ по укреплению здоровья граждан страны и проработка вопроса о запрете жидкостей для электронных сигарет.

Также власти страны намерены изменить дизайн упаковки табачных изделий по рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Будет проработан вопрос о производстве стандартных по размеру и обезличенных упаковок. На новых упаковках большую часть площади займут рисунки на тему о вреде курения.